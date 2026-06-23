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Centar Denvera Jonas Valančunas (34) karijeru će nastaviti tamo gde je sve počelo za njega - u Litvaniji.

Prema navodima portala "BasketNews", Litvanac broji poslednje dane kao član Denvera i poslednje dane uopšte u najjačoj ligi, nakon čega će ponovo biti slobodan u izboru nove sredine.

Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Kada se i zvanično bude razišao sa Denverom 8. jula potpisaće dvogodišnji ugovor sa šampionom Litvanije Žalgirisom, prenosi isti izvor, i biće, bez dileme, veliko pojačanje za evroligaša.

Valančunas se već dogovorio sa najtrofejinijim litvanskim klubom tako da je preostalo još samo da ozvaniči saradnju, što je sada već samo pitanje vremena. Očekuje se da će u Žalgirisu imati dva miliona evra po sezoni.

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