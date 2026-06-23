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Pre zvaničnog predstavljanja, španski trener Ibon Navaro govorio je o novom izazovu, dolasku u Crvenu zvezdu, pritisku, timu za narednu sezonu i sistemu koji želi da postavi.

Novi trener crveno-belih već je proveo prve dane u Beogradu, a utisci su mu, kako kaže, izuzetno pozitivni.

1/7 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

- Veoma sam počastvovan i zahvalan što sam ovde. Za mene je velika prilika da budem deo ovako velikog kluba, ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Sve što sam video je odlično. Organizacija je sjajna, ljudi su sjajni, svi pokušavaju da mi pomognu da se što pre prilagodim. Za sada imam samo lepe reči o ovom iskustvu - rekao je Navaro.

Ponuda Crvene zvezde stigla je ubrzo nakon što je odlučio da napusti Malagu, klub u kom je proveo četiri i po godine.

- Odlučio sam da napustim Malagu u nedelji naše poslednje utakmice regularne sezone u Vitoriji. To je bilo u petak. Mislim da sam u nedelju uveče dobio poziv od agenta, koji mi je rekao da postoji interesovanje kluba. Bilo je: 'Vau.' Nisam to očekivao - otkrio je španski stručnjak.

Posle dugog perioda u Malagi, osetio je da je vreme za novi izazov.

- Morao sam da završim sve u Malagi. Bio sam tamo četiri i po godine i nosim samo lepa osećanja i uspomene iz tog perioda. Ali osetio sam da je trenutak da otvorim nova vrata i počnem novu avanturu. Nisam mogao da zamislim bolje mesto za to od Beograda i Crvene zvezde.

Dolazak u Srbiju za njega ima posebno značenje, jer dobro zna kakvo mesto košarka zauzima u ovoj zemlji.

- Postoje zemlje u kojima je košarka više od sporta. Nije religija, ali je nešto veoma posebno. Srbija je jedna od njih. Svima je dobro poznato rivalstvo u istom gradu između ta dva kluba. Gledate te utakmice na televiziji i kažete sebi da mora biti neverovatno biti tamo kao navijač. Možete onda da zamislite kako je treneru. Živeti u mestu gde je košarka više od sporta sigurno je veliko iskustvo - istakao je on.

Iako zna kakva su očekivanja u Crvenoj zvezdi, Navaro ne želi da govori o pritisku u klasičnom smislu.

- Ne verujem da je pritisak u sportu zaista pritisak. Pritisak je ono što ima čovek koji mora da prehrani porodicu. Ako ne radi, ako ne zaradi novac, ne može da prehrani porodicu. To je pritisak. Ovo je više kontrola očekivanja, emocija i upravljanje velikim brojem ljudi, poruka i osećanja. Ali ako je to pritisak, takav pritisak je dobrodošao. Pravi pritisak je nešto potpuno drugo - objasnio je Navaro.

Poznat je kao trener koji je maksimalno posvećen košarci, ali i kao stručnjak koji gradi blizak odnos sa igračima.

- Tim, kada govorimo o igračima, trenerima i stručnom štabu, tokom deset meseci postaje porodica. Moramo zajedno da prođemo kroz mnogo stvari, dobrih i loših. Morate da znate kako to da radite.

Njegov pristup nije zasnovan samo na zahtevima, već na ubeđivanju igrača da prihvate zajedničku kulturu.

- Više verujem u to da ljude ubedite da žive u određenoj kulturi, da rade stvari kroz određene vrednosti i principe, nego da samo zahtevate da rade ono što ja mislim da treba. Bolje je da svi prihvatimo zajedničke vrednosti i principe koji će voditi odluke i ponašanje igrača, stručnog štaba i celog tima".

Navaro je u Malagi gradio prepoznatljiv stil igre, sa mnogo trčanja, šuteva i energije, ali ističe da se košarka uvek prilagođava igračima.

- Morate da igrate košarku koju vam vaši igrači dozvoljavaju da igrate. Ali, sigurno je da je ovaj tim prošle sezone igrao na taj način. Zapravo, kada je igrao najbolju košarku, igrao je baš tako. To je ideja. Razgovarao sam sa Milošem o tome i to je manje-više filozofija koju želimo da imamo kao klub i kao tim.

Kada je reč o sastavu za sezonu 2026/27, španski trener kaže da ideja postoji, ali da je proces još u toku.

"Imamo ideju, ali na kraju morate da igrate onako kako vam igrači dozvole. Sada smo u fazi u kojoj još tražimo prave igrače i prave ljude za to. Ne samo prave igrače, već i prave osobe".

Zvezda još formira tim, pa trener ne želi da preskače korake.

"Još smo u tom procesu i ne možemo da razmišljamo o sutra. Moramo da razmišljamo o današnjim pitanjima i današnjim zadacima, da pronađemo prave momke i završimo roster. Posle toga ćemo pronaći najbolji način da budemo uspešni", rekao je on.

Govorio je i o stručnom štabu, koji će se u velikoj meri oslanjati na ljude iz kluba.

"Većinu čine ljudi odavde, iz kluba. Oni znaju bolje nego bilo ko drugi ABA ligu, srpsko takmičenje, Evroligu. Znaju klub, navijače, kulturu, znaju šta može bolje, šta može da se uradi i šta treba zadržati. Verujem im", istakao je Navaro.

Sa sobom će dovesti i jednog saradnika sa kojim je već dugo radio.

- Dovešću jednog pomoćnog trenera koji je radio sa mnom četiri i po godine u Malagi, a pre toga i u Mursiji. Verujem da morate da radite i sa ljudima iz kluba - dodao je novi trener Zvezde.

Jedan od najvećih uspeha u trenerskoj karijeri ostvario je baš u Beogradskoj areni sa Unikahom, a sada će u istu halu ući kao trener Crvene zvezde.

- Jedva čekam to. Biće to veliko iskustvo. To je jedan od razloga zbog kojih napustite svoju zemlju, porodicu i mnogo drugih stvari da biste došli ovde. Ne dolazimo ovde da bismo samo proveli vreme. Dolazimo da budemo konkurentni, da radimo svoj posao, da uživamo u toj atmosferi i da pokušamo da budemo uspešni.

Van košarke voli da čita, gleda filmove i serije, ali priznaje da i to često ume da bude povezano sa poslom.

- Volim da čitam, volim da gledam filmove i serije. Ali kada počne takmičenje, nemate previše vremena. Ipak, mislim da vam je to potrebno. Posebno neki filmovi koji mogu da vas inspirišu u određenim trenucima - rekao je španski stručnjak.

Navaro veruje da se do igrača nekada lakše dolazi kroz priče nego kroz košarkaške snimke.

- Ponekad najbolji način da dođete do srca igrača nije kroz košarku i video-klipove, već kroz filmove, dobre priče o gradu, zemlji, klubu ili inspirativne živote poznatih ljudi. To može da pomogne da razumeju određene poruke - objasnio je trener Zvezde.

Zbog toga za njega košarka nije samo posao.

- Na kraju dana, to nije posao. To je više način života nego posao.

Za kraj, novi trener Crvene zvezde poslao je poruku navijačima i objasnio šta želi da izgradi u Beogradu.

- Pokušaćemo da donesemo sistem u kom će svi, svi igrači, ceo stručni štab i svi ljudi u organizaciji, osećati da su važni. Da imaju nešto što mogu da urade i što direktno pomaže timu da bude uspešan. Igrači na terenu, svi oni.

Ipak, svestan je da je za stvaranje takvog sistema potrebno vreme.

- To zahteva vreme. Pokušaćemo da to uradimo što je moguće brže. Nemamo previše vremena, jer imamo malo prostora, ali kultura je nešto što možemo da počnemo da gradimo i ranije, kroz razgovore u predsezoni. Odmah ćemo početi da radimo na tome - zaključio je Ibon Navaro.

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