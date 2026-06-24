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Crvena zvezda aktivno sklapa tim za narednu sezonu, a jedno od najzvučnijih imena na radaru je Alesandro Pajola (26). Prema informacijama koje stižu direktno iz Bolonje, italijanski plejmejker je na korak od dolaska u Beograd.

Teo završio posao?

Sada je već izvesno da Pajola definitivno napušta Virtus, a njegova sledeća stanica po svemu sudeći biće Mali Kalemegdan. Italijanski mediji prenose da je dogovor između kluba i košarkaša već postignut, te da se uskoro očekuje i zvaničan potpis.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

U realizaciji ovog posla ključnu ulogu odigrao je Miloš Teodosić. Iskusni as je iskoristio sjajan odnos sa bivšim saigračem i uspeo da ga ubedi da obuče crveno-beli dres.

Šta Zvezda dobija?

Odlaskom Kodija Miler-Mekintajera ostala je upražnjena pozicija klasičnog organizatora igre, a Pajola profilom savršeno odgovara onome što je prekopotrebno novom timu koji će sa klupe predvoditi Ibon Navaro.

Na meti još dva zvučna imena iz Evrolige

Pajola, ipak, nije jedina želja crveno-belih kada je u pitanju spoljna linija. Rukovodstvo kluba intenzivno radi na još nekoliko frontova:

Kris Džonson - još jedna ozbiljna opcija na poziciji "jedinice".

Šejn Larkin - zvezda Anadolu Efesa koja se takođe glasno pominje u košarkaškim kuloarima.

Iako zvanične potvrde za transfere igrača još uvek nema, jedno je sigurno - na klupu Crvene zvezde seda španski stručnjak Ibon Navaro, a igrački kadar koji mu se sprema garantuje visoke ambicije.

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