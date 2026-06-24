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Američki košarkaš je na Mali Kalemegdan stigao iz Hapoela iz Tel Aviva nakon što je odigrao svoju petu sezonu u Evroligi.

U ovom takmičenju Kris Džons je prošle sezone na 42 utakmica beležio 10 poena uz 4,2 asistencije i dva skoka, i prosečnim indeksom korisnosti 11,8 na 20 minuta po meču.

1/6 Vidi galeriju Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Džons igra na poziciji plejmejkera, a u Evropi je od 2016. godine. Igrao je prvo za Sarvings Bazel, pa za belgijski Mons Hajno, a zatim za Bursaspor, Makabi, Asvel i Valensiju pre nego što je prošlog leta pojačao Hapoel.

Nakon isteka ugovora prešao je u Crvenu zvezdu i prvo je pojačanje otkako je u klub stigao novi trener Ibon Navaro.

"Kris Džons u Crvenu zvezdu donosi veliki kvalitet i iskustvo na poziciji organizatora igre i jedan je od najpouzdanijih plejmejkera u evropskoj klupskoj košarci. Pre svega timski igrač, koji svoje individualne kvalitete maksimalno stavlja u funkciju tima", navedeno je u saopštenju crveno-belih.

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