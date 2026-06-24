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Jedan od najvoljenijih košarkaša među navijačima Partizana Zek Ledej mogao bi ovog leta da se posle dve godine vrati u beogradski klub, ali "repovi" sveže završene sezone u vidu pojedinih igrača glavna su prepreka realizaciji ovog posla.

Kako prenosi "Sport klub", Partizan mora da što pre reši goruća pitanja Džabarija Parkera i Šejka Miltona, koji su letos stigli kao ogromna pojačanja, ali su svaki na svoj način bili glavni protagonisti posrtanja crno-belih.

S obzirom na to da obojica imaju ugovore za narednu sezonu, Partizan je dužan da na ime plata obezbedi čak četiri miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Zek Ledej u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport, Starsport©

Parker bi po slovu ugovora trebalo da zaradi dva i po miliona evra i teško da će se tek tako oprostiti od ove svoje, dok je u slučaju Miltona milion manje.

I dok bi za povređenog Miltona možda i moglo da se nađe rešenje, situacija sa Parkerom je daleko složenija i upravo od nje će zavisi koliko će Partizan biti izdašan kada je reč o kupovini igrača, gde je Ledej prioritet.

S obzirom na to da je sve manje izvesno da će Dilan Osetkovski ostati, a da ni Aleksej Pokuševski ne spada u red nedodirljvih, jasno je zašto je Partizanu tako stalo da vrati Ledeja.

Sa druge strane, solidne brojke koje je imao u Armaniju ne daju za pravo Partizanu da se opusti i gubi previše vremena, jer Ledeju "udarača" neće nedostajati.

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