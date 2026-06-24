POVRATAK LEDEJA U PARTIZAN ZAVISI OD DVA FAKTORA?! Crno-beli kako znaju i umeju moraju da reše problem sa Džabarijem Parkerom!
Jedan od najvoljenijih košarkaša među navijačima Partizana Zek Ledej mogao bi ovog leta da se posle dve godine vrati u beogradski klub, ali "repovi" sveže završene sezone u vidu pojedinih igrača glavna su prepreka realizaciji ovog posla.
Kako prenosi "Sport klub", Partizan mora da što pre reši goruća pitanja Džabarija Parkera i Šejka Miltona, koji su letos stigli kao ogromna pojačanja, ali su svaki na svoj način bili glavni protagonisti posrtanja crno-belih.
S obzirom na to da obojica imaju ugovore za narednu sezonu, Partizan je dužan da na ime plata obezbedi čak četiri miliona evra.
Parker bi po slovu ugovora trebalo da zaradi dva i po miliona evra i teško da će se tek tako oprostiti od ove svoje, dok je u slučaju Miltona milion manje.
I dok bi za povređenog Miltona možda i moglo da se nađe rešenje, situacija sa Parkerom je daleko složenija i upravo od nje će zavisi koliko će Partizan biti izdašan kada je reč o kupovini igrača, gde je Ledej prioritet.
S obzirom na to da je sve manje izvesno da će Dilan Osetkovski ostati, a da ni Aleksej Pokuševski ne spada u red nedodirljvih, jasno je zašto je Partizanu tako stalo da vrati Ledeja.
Sa druge strane, solidne brojke koje je imao u Armaniju ne daju za pravo Partizanu da se opusti i gubi previše vremena, jer Ledeju "udarača" neće nedostajati.
Kurir sport/sportske.net
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