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Pošto Monako naredne sezone neće igrati u Evroligi potpuno je bilo očekivano da najbolji igrači Kneževa napuste klub.

Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Čak ih je I trener Vasilis Spanulis napustio dok je sezona još uvek traja.

Majk Džejms već nekoliko leta za nama planira da menja klub, pa odustaje, povezivan je bio i sa beogradskim Partizanom, a sada je poznat njegov novi klub.

Kako prenosi grčka "Gazeta" Majk Džejms će postati novi igrač Dubaija.

Dužina ugovora trenutno nije poznata, kao ni finansijski detalji, ali ovo deluje kao najveći posao u istoriji kluba.

Džejms je do nedavno bio na pragu Barselone, čak je sve imao dogovoreno sa španskim klubom, ali je Dubai uspeo da pošalje bogatiju ponudu i odvede Džejmsa u Koka Kola Arenu.

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