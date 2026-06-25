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Ovaj 35-godišnji bek sa Zvezdom je osvojio Kup Radivoja Koraća prošle godine, a tokom dve sezone odigrao je 73 utakmice za crveno-bele i postigao 703 poena.

"KK Crvena zvezda želi Ajzei Kenanu puno zdravlja, sreće i sportskih uspeha u nastavku karijere", navodi se u saopštenju kluba na zvaničnom Instagram nalogu.

Kenan je pre Zvezde nastupao za Olimpijakos, a u Evropi je igrao i za Uniks iz Kazanja i Galatasaraj.

Kenan je u sezoni 2024/25 sa Crvenom zvezdom u Evroligi prosečno beležio 10 poena po utakmici uz 1,5 skokova i 1,4 asistencije.

Za sada nema informacija gde bi Kenan mogao da nastavi karijeru.

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