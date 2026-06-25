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Doskorašnji centar Olimpijakosa Mustafa Fal napravio je potez koji će podići mnogo prašine, pošto je zvanično pojačao redove najvećeg i najljućeg rivala, Panatinaikosa.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Iskusni as je sa "zelenima" potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje na još jednu dodatnu sezonu.

Fal (34) iza sebe ima izuzetno težak period, s obzirom na to da je zbog neugodne povrede propustio maltene čitavu prošlu takmičarsku godinu.

Korpulentni centar objasnio je svoj potez i rekao da je Željko Obradović odigrao važnu ulogu.

"Njegov dolazak je odigrao veliku ulogu. Znam da je odličan trener. Želeo sam da budem u timu koji će biti konkurentan, tako da je ovo nova prilika za mene. Veoma sam motivisan, pa se nadam da će sve poći dobro."

Istakao je da je imao veliku pomoć u vidu Kostasa Slukasa i Matijasa Lesora:

"Važni su. Ako mi zatreba pomoć, biće tu da mi se nađu. Ne sumnjam u to, ali ću uspeti da nađem način da se izborim sa svim."

Falov cilj sa Panatinaikosom je jasan:

"Moj cilj je da osvojimo Evroligu. Mislim da je to uvek cilj, kada se dođe u ovakvu ekipu. Dakle, cilj će uvek biti isti.", objasnio je Fal.