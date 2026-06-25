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Šejn Larkin na pragu je odlaska iz Efes posle osam sezona, pošto je dogovorio prelazak u Fenerbahče.

1/4 Vidi galeriju Šejn Larkin protiv Panatinaikosa Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Larkin će navodno iz svog džepa platiti oko 400.000 dolara kako bi raskinuo ugovor sa Efesom i dobio slobodu da potpiše za Fenerbahče.

Iako se još čekaju finalni potpisi svih strana, smatra se da je posao praktično završen i da ne postoje prepreke za realizaciju transfera u narednih 48 sati.

Larkin je imao važeći ugovor sa Efesom do 2028. godine, nakon što je 2024. potpisao produženje saradnje i postao zaštitno lice kluba.

Prema navodima, američki plejmejker će u Fenerbahčeu pristati i na manju platu u odnosu na ugovor iz Efesa, koji je iznosio oko 4 miliona dolara po sezoni. Nijedan od klubova neće nadoknaditi razliku u primanjima.

Tokom boravka u Efesu, Larkin je postao jedna od najvećih legendi kluba i predvodio ga do dve uzastopne titule šampiona Evrolige 2021. i 2022. godine.

U sezoni 2025/26 u Evroligi prosečno je beležio 15,2 poena, 2,3 skoka i 4,2 asistencije po meču.

U karijeri u Evroligi, koja je počela 2016. u Baskoniji, a eksplodirala dolaskom u Efes 2018. godine, Larkin je stekao status jednog od najdominantnijih bekova takmičenja, sa prosekom od 14,8 poena i 4,6 asistencija po utakmici.