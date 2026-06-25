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Barcokas je nagrađen novim ugovorom nakon što je ove godine predvodio Olimpijakos do druge titule prvaka Evrolige u svojoj istoriji pod njegovim vođstvom. Grčki stručnjak je prvi trofej osvojio 2013. godine, a drugi na završnom turniru Evrolige 2026. održanom u Atini.

1/9 Vidi galeriju Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sa 306 utakmica na klupi, Barcokas je trener sa najviše evroligaških mečeva u istoriji Olimpijakosa. Tokom devet sezona ostvario je učinak od 199 pobeda i 107 poraza, uz procenat uspešnosti od 65 odsto, što je najbolji rezultat među trenerima kluba sa najmanje 50 utakmica.

"Produžetak saradnje za naredne tri godine ispunjava me radošću i emocijama. Za mene je Olimpijakos mnogo više od profesionalnog angažmana. To je moj tim, moj dom i najduže putovanje u mojoj karijeri. Imali smo privilegiju da zajedno proživimo nezaboravne trenutke, a naša je obaveza da se borimo za još veće uspehe", rekao je Barcokas za zvanični sajt kluba.

On je zahvalio predsednicima kluba, Jorgos Angelopoulosu i Panajotisu Angelopoulosu, na dugogodišnjem poverenju i podršci.

Pored osvajanja Evrolige, Barcokas je ove sezone predvodio Olimpijakos do titule prvaka Grčke nakon pobede od 3:2 u finalnoj seriji protiv Panatinaikosa, čime je klub stigao do domaće duple krune.

Tokom svog mandata osvojio je četiri titule prvaka Grčke (2022, 2023, 2025. i 2026), tri nacionalna kupa (2022, 2023. i 2024), četiri Superkupa Grčke (2022, 2023, 2024. i 2025), kao i Interkontinentalni kup 2013. godine.