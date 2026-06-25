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Strazel je sa ekipom iz Istanbula potpisao dvogodišnji ugovor uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Francuski plejmejker (23) prethodne četiri godine proveo je u Monaku. Sa Monakom je stigao do dva fajnal-fora Evrolige, osvojio tri titule prvaka Francuske, dok je prošle sezone klub osvojio sva četiri domaća trofeja.

U prošloj sezoni Evrolige Strazel je prosečno beležio 9,2 poena i 3,9 asistencija na 43 utakmice. Bila mu je to sedma sezona u elitnom evropskom takmičenju.

Evroligaški debi upisao je još kao tinejdžer u dresu Asvela, a redovan je član i reprezentacije Francuske. Sa nacionalnim timom osvojio je srebrnu medalju na Letnje olimpijske igre u Parizu 2024.