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Košarkaški klub Pariz saopštio je danas da je okončana saradnja sa dosadašnjim privremenim trenerom Džulijusom Tomasom.

Tomas je krajem marta preuzeo ekipu nakon odlaska Frančeska Tabelinija i tokom privremenog mandata ostvario učinak od tri pobede i dva poraza u Evroligi.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Parižani su pod njegovim vođstvom savladali Virtus, Milano i Makabi, uz prosečno 106 postignutih poena u tim pobedama.

U domaćem prvenstvu odveo je Pariz do finala plej-ofa, gde je njegova ekipa posle pet utakmica poražena od Monaka 2:3 u seriji.

Pre nego što je preuzeo ulogu prvog trenera, 28-godišnji stručnjak proveo je više od dve i po godine kao pomoćni trener u klubu.

Tomas je ulaskom na klupu Pariza postao najmlađi glavni trener u istoriji Evrolige, a prvom pobedom u elitnom takmičenju postavio je još jedan rekord kao najmlađi trener koji je ostvario trijumf u Evroligi.

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