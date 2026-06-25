TOMAS NIJE VIŠE NA KLUPI PARIZA: Najmlađi trener u istoriji Evrolige ostao bez posla
Košarkaški klub Pariz saopštio je danas da je okončana saradnja sa dosadašnjim privremenim trenerom Džulijusom Tomasom.
Tomas je krajem marta preuzeo ekipu nakon odlaska Frančeska Tabelinija i tokom privremenog mandata ostvario učinak od tri pobede i dva poraza u Evroligi.
Parižani su pod njegovim vođstvom savladali Virtus, Milano i Makabi, uz prosečno 106 postignutih poena u tim pobedama.
U domaćem prvenstvu odveo je Pariz do finala plej-ofa, gde je njegova ekipa posle pet utakmica poražena od Monaka 2:3 u seriji.
Pre nego što je preuzeo ulogu prvog trenera, 28-godišnji stručnjak proveo je više od dve i po godine kao pomoćni trener u klubu.
Tomas je ulaskom na klupu Pariza postao najmlađi glavni trener u istoriji Evrolige, a prvom pobedom u elitnom takmičenju postavio je još jedan rekord kao najmlađi trener koji je ostvario trijumf u Evroligi.