DUŠAN ALIMPIJEVIĆ U EVROLIGI! Monako odustao od elitnog takmičenja, ekspresno je doneta važna odluka!
Prema navodima, Evroliga će i naredne sezone imati 20 klubova, iako Monako neće biti član najjačeg evropskog klupskog takmičenja.
Zbog problema sa finansijama Monako će, najverovatnije, sledeće sezone igrati u Evrokupu.
Umesto ovog kluba u Evroligi će igrati Bešiktaš koji od 2023. godine uspešno vodi Dušan Alimpijević.
"Predstojeća sezona Evrolige 2026/27, prema očekivanjima, igraće se sa 20 klubova, a mesto Monaka trebalo bi da zauzme Bešiktaš. Turski klub bi u Evroligu trebalo da uđe zahvaljujući specijalnoj pozivnici, dok će Monako privremeno preći u Evrokup, na osnovu petogodišnje licence dogovorene sa Evroligom. Konačna odluka očekuje se na sednici Upravnog odbora kompanije Euroleague Commercial Assets (ECA), zakazanoj za 26. jun", naveo je portal "Basket news" i dodao:
"Gledajući unapred, Evroliga bi trebalo da odobri i proširenje takmičenja na 24 ekipe od sezone 2027/28, uz uvođenje novog sistema sa konferencijama, navode isti izvori. Ukoliko ne bude iznenadnih promena, ovi predlozi već imaju široku podršku među akcionarima Evrolige i očekuje se da budu zvanično potvrđeni na sednici Evrolige 26. juna".
Bešiktaš je prošle sezone igrao finale Evrokupa gde je poražen od Burga. Francuski tim je odmah odustao od Evrolige zbog finansija, a Bešiktaš bi to mogao da iskoristi.
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