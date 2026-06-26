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Prema navodima, Evroliga će i naredne sezone imati 20 klubova, iako Monako neće biti član najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

Zbog problema sa finansijama Monako će, najverovatnije, sledeće sezone igrati u Evrokupu.

Umesto ovog kluba u Evroligi će igrati Bešiktaš koji od 2023. godine uspešno vodi Dušan Alimpijević.

"Predstojeća sezona Evrolige 2026/27, prema očekivanjima, igraće se sa 20 klubova, a mesto Monaka trebalo bi da zauzme Bešiktaš. Turski klub bi u Evroligu trebalo da uđe zahvaljujući specijalnoj pozivnici, dok će Monako privremeno preći u Evrokup, na osnovu petogodišnje licence dogovorene sa Evroligom. Konačna odluka očekuje se na sednici Upravnog odbora kompanije Euroleague Commercial Assets (ECA), zakazanoj za 26. jun", naveo je portal "Basket news" i dodao:

"Gledajući unapred, Evroliga bi trebalo da odobri i proširenje takmičenja na 24 ekipe od sezone 2027/28, uz uvođenje novog sistema sa konferencijama, navode isti izvori. Ukoliko ne bude iznenadnih promena, ovi predlozi već imaju široku podršku među akcionarima Evrolige i očekuje se da budu zvanično potvrđeni na sednici Evrolige 26. juna".

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Bešiktaš je prošle sezone igrao finale Evrokupa gde je poražen od Burga. Francuski tim je odmah odustao od Evrolige zbog finansija, a Bešiktaš bi to mogao da iskoristi.

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