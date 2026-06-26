Bonzi Kolson se vraća u Makabi iz Tel Aviva.
EVROLIGA
VELIKI POSAO MAKABIJA! Amerikanac postao prvak Evrope, pa se vratio kući
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Američki košarkaš se posle dve godine u Fenerbahčeu, sa kojim je osvojio i titulu Evrolige 2025. godine, vraća u Izrael.
On je potpisao ugovor na dve godine sa Makabijem.
Makabi je za Kolsona platio 200.000 evra Fenerbahčeu. Prošle sezone Kolson je u proseku beležio 7,1 poena, 3 skokova i 0,8 asistencija.
Kolson je već nosio dres Makabija od 2022. do 2024. Pored ova dva tima, u Evropi je igrao za Darušafaku, Strazbur i Karšijaku.
Kurir sport/sportske.net
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