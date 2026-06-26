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Američki košarkaš se posle dve godine u Fenerbahčeu, sa kojim je osvojio i titulu Evrolige 2025. godine, vraća u Izrael.

On je potpisao ugovor na dve godine sa Makabijem.

Makabi je za Kolsona platio 200.000 evra Fenerbahčeu. Prošle sezone Kolson je u proseku beležio 7,1 poena, 3 skokova i 0,8 asistencija.

Kolson je već nosio dres Makabija od 2022. do 2024. Pored ova dva tima, u Evropi je igrao za Darušafaku, Strazbur i Karšijaku.

Kurir sport/sportske.net

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