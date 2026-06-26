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Na sastanku Evrolige održanom 26. juna u Barseloni potvrđene su neke stvari koje su bile najavljene ranije, a nakon toga je saopšten konačni spisak učesnika takmičenja za sledeću sezonu.

Za razliku od sezone 2025/26, u Evroligi neće biti Monaka.

"Upravni odbor je odobrio sastav od 20 timova koji će se takmičiti u sezoni Evrolige 2026-27, pri čemu su Pariz i Bešiktaš dobili jednogodišnje vajld-karte.

Klubovi učesnici su:

Foto: Euroleague

Klubovi su ponovo potvrdili svoju posvećenost proširenju Evrolige na 24 tima za sezonu 2027-28 i složili su se da nastave sa procenom formata takmičenja koji bi se prilagodili ovom proširenju, uz očuvanje principa da svaki tim igra protiv svakog drugog tima i obezbeđivanje veće integracije u širi evropski košarkaški kalendar.

Upravni odbor je takođe odobrio produženje desetogodišnje licence Real Madrida, nakon završetka odgovarajućeg procesa u ponedeljak, 22. juna.

Pored toga, izvršni direktor Evrolige Čus Bueno obavestio je Upravni odbor o tekućem procesu transformacije trenutnih dugoročnih klupskih licenci u franšize, koji se očekuje da će biti završen tokom sezone 2026-27. Takođe je pružio najnovije informacije o procesu istraživanja raspodele budućih franšiza, koji će formalno početi 1. jula 2026. godine. Upravni odbor je obavešten o značajnom interesovanju više strana, uključujući postojeće klubove Evrolige, kao i košarkaške organizacije i investitore koji predstavljaju nova tržišta", navedeno je u saopštenju Evrolige.

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