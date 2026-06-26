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Navodno Osman bi mogao da pojača Efes i već je poslao ponudu Panatinaikosu, prenose turki mediji.

Košarkaš Panatinaikosa i bivši NBA as - Čedi Osman Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia, Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Osman je već dve sezone u Atini, ali je otvoren za rastanak, takođe je kontakt sa bivšim timom već uspostavljen.

"Posle odlaska Ergina Atamana iz Panatinaikosa, i Osman je na pragu rastanka sa atinskim klubom. Očekuje se da Efes plati Panatinaikosu obeštećenje, posle čega bi transfer trebalo da bude i zvanično potvrđen", piše turski "Fanatik".

Krilni košarkaš je dugo sezona proveo u dresu Efesa u kojem je i ponikao. Od 2011. do 2017. godine je bio u Istanbulu iz kojeg je otišao direktno u NBA ligu.

Proveo je šest sezona u Klivlend Kavalirsima, a potom i jednu u San Antonio Sparsima, pre povratka u Evropu i potpisa za Panatinaikos.

Kako je Atinjane napustio Ergin Ataman, sa kojim Džedi Osman ima odličan odnos, nije nezamisliv povratak u Tursku.

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