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Era Željka Obradovića na klupi Panatinaikosa donosi velike promene u sastavu grčkog velikana, a rekonstrukcija tima za sezonu 2026/27 uveliko traje. Nakon što su kao prva pojačanja predstavljeni Mustafa Fal i Branko Badio, klub iz Atine nastavlja potragu za igračima koji bi dodatno ojačali roster.

Prema pisanju grčkog portala "SPORT24", naredna velika želja trofejnog stručnjaka je iskusni centar Džoel Bolomboj, koji je ovog leta postao slobodan agent nakon isteka ugovora sa Crvenom zvezdom.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Bolomboj je prethodne dve sezone proveo u redovima beogradskih crveno-belih, ali se očekuje da saradnja neće biti nastavljena, što je otvorilo vrata interesovanju brojnih evroligaških klubova. Među njima se posebno izdvaja Panatinaikos, gde bi upravo Željko Obradović mogao da odigra ključnu ulogu u pokušaju da dovede iskusnog centra u Atinu.

Obradović dobro poznaje kvalitete 32-godišnjeg košarkaša, s obzirom na to da je Bolomboj bio jedan od njegovih najvećih rivala u večitim derbijima dok je srpski trener predvodio Partizan.

Iza Bolomboja je sezona koju su obeležili problemi sa povredom. U Evroligi je odigrao 15 utakmica, uz proseke od 5,5 poena i 4,5 skokova za nešto manje od 15 minuta provedenih na parketu. Uprkos tome, ostao je veoma cenjen na tržištu, naročito zbog činjenice da ove godine nema mnogo dostupnih vrhunskih centara.

Ukoliko do transfera dođe, Bolomboj bi se vratio u Grčku, gde je ranije već nosio dres Olimpijakosa. U Panatinaikosu bi formirao izuzetno snažnu centarsku liniju zajedno sa Mustafom Falom i Matijasom Lesorom, što bi "zelenima" donelo jedan od fizički najdominantnijih reketa u evropskoj košarci.

Ipak, Panatinaikos neće imati lak zadatak, pošto interesovanje za Bolomboja pokazuje još nekoliko evroligaških klubova. Ostaje da se vidi da li će upravo saradnja sa Željkom Obradovićem biti presudan faktor u odluci iskusnog centra o nastavku karijere.

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