Slušaj vest

Evroliga je na sednici održanoj u petak napravila još jedan veliki korak ka prelasku na franšizni model takmičenja.

Svih 13 klubova-akcionara ostaje deo elitnog evropskog takmičenja, među njima i Real Madrid, a jedna od najvažnijih novina odnosi se na cenu eventualnog izlaska iz lige.

Naime, klubovi koji u budućnosti budu želeli da napuste Evroligu i priključe se nekom drugom projektu, poput potencijalne NBA lige u Evropi, moraće za to ozbiljno da plate.

Kako je ranije preneo Eurohoops, očekivalo se da otkupna klauzula bude povećana na 100 miliona evra, ali prema najnovijim informacijama taj iznos bi mogao da bude čak dvostruko veći i dostigne neverovatnih 200 miliona evra.

Iako NBA i dalje radi na projektu evropskog takmičenja, on još nije spreman za realizaciju, pa će najbolji evropski klubovi i naredne sezone igrati u Evroligi. Upravo zbog toga izlazna klauzula ostaje na snazi, ali će njena vrednost značajno porasti.

Trenutno klub koji želi da napusti Evroligu mora da plati osnovnu otkupnu klauzulu od 10 miliona evra, uz dodatnu naknadu za nastalu štetu. Upravo taj drugi deo predstavlja najveću nepoznanicu i mogao bi da dostigne rekordne iznose.

Ključ je u formulaciji "naknada štete". Kako raste tržišna vrednost Evrolige i njenog franšiznog modela, tako raste i potencijalna odšteta koju bi klub morao da plati prilikom izlaska. Procene govore da bi već naredne godine ukupna cena mogla da se popne i do 200 miliona evra.

A, nećemo ovoga puta na nagradama koje daje Evroliga i novcu koji klubovi dobijaju od učešća. Samo da znate da pobednik inkasira nešto više od milion i po evra.