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Proslavljeni NBA as Toni Parker imaće trostruku ulogu u Asvelu naredne sezone - biće suvlasnik, predsednik za košarkaške operacije, a biće i trener!

Odluku da preuzme ekipu saopštio je u intervjuu za "L'Équipe":

1/11 Vidi galeriju Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot

- To je izbor koji je bio nekako logičan sve vreme. Obavljaću nekoliko funkcija: i dalje ću biti manjinski akcionar, biću i predsednik košarkaških operacija i trener - rekao je Parker!

Do sada je imao samo jedno trenersko iskustvo - i to kao selektor U17 reprezentacije Francuske koju vodi od 2025. godine.

Evropski šampion iz 2013. godine imaće velike ambicije, uz podršku u svojoj novoj ulozi velikog tima, među kojima će biti i bivši selektor reprezentacije Vensan Kole.

Asvel je za narednu sezonu značajno uvećao budžet i planira ozbiljnija ulaganja u igrački kadar nego svih prethodnih godina.

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