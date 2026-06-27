SADA JE I ZVANIČNO! Toni Parker je novi trener Asvela!
Proslavljeni NBA as Toni Parker imaće trostruku ulogu u Asvelu naredne sezone - biće suvlasnik, predsednik za košarkaške operacije, a biće i trener!
Odluku da preuzme ekipu saopštio je u intervjuu za "L'Équipe":
- To je izbor koji je bio nekako logičan sve vreme. Obavljaću nekoliko funkcija: i dalje ću biti manjinski akcionar, biću i predsednik košarkaških operacija i trener - rekao je Parker!
Do sada je imao samo jedno trenersko iskustvo - i to kao selektor U17 reprezentacije Francuske koju vodi od 2025. godine.
Evropski šampion iz 2013. godine imaće velike ambicije, uz podršku u svojoj novoj ulozi velikog tima, među kojima će biti i bivši selektor reprezentacije Vensan Kole.
Asvel je za narednu sezonu značajno uvećao budžet i planira ozbiljnija ulaganja u igrački kadar nego svih prethodnih godina.
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