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Košarkaški klub Crvena zvezda nastavlja da sklapa mozaik za novu sezonu, a prema informacijama iz Izraela, novo ime na radaru beogradskog velikana je Tamir Blat!

Iako se prethodnih dana pričalo o mogućem dolasku Šejna Larkina, deluje da su crveno-beli okrenuli pažnju ka realnijoj i dostupnijoj opciji na tržištu.

1/2 Vidi galeriju Tamir Blat Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, PA-EFE/ANDREJ CUKIC

Izraelski plejmejker je trenutno slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Makabijem iz Tel Aviva. Dve strane još nisu pronašle zajednički jezik oko nastavka saradnje, a upravo tu šansu vidi Crvena zvezda, preneo je Arel Ginsberg.

Blat bi mogao da bude veliko pojačanje za beogradski klub, posebno zbog iskustva u Evroligi i sposobnosti da kontroliše ritam igre. U dresu Makabija prošle sezone prosečno je beležio 7,1 poen i 5,2 asistencije po utakmici.

Zanimljivo je da je Tamir sin legendarnog trenera Dejvida Blata, a kroz karijeru je nastupao za Hapoel Tel Aviv, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalim i Albu Berlin, pre nego što je stigao u Makabi.

Ukoliko dođe do dogovora, Zvezda bi dobila kvalitetnog organizatora igre koji bi mogao da donese sigurnost na poziciji plejmejkera i dodatnu kreativnost u napadu.

Crveno-beli su očigledno aktivni na tržištu, a naredni dani mogli bi da donesu nove informacije!

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