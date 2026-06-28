PARTIZAN KRENUO PO TOP POJAČANJE? Podrhtava Evroliga!
KK Partizan je među klubovima koji žele da dovedu najboljeg strelca ACB lige Timotija Luvavua-Kabaroa.
Francuski reprezentativac iza sebe ima sjajnu godinu u dresu Baskonije, zbog čega je privukao pažnju brojnih evroligaških velikana. Pored Partizana, za njegov potpis zainteresovani su i Asvel, Fenerbahče, kao i Real Madrid, prenose španski mediji.
Luvavu-Kabaro ovog leta postaje slobodan igrač po isteku ugovora sa Baskonijom, što dodatno povećava interesovanje klubova koji žele da ga dovedu bez obeštećenja.
Tridesetjednogodišnji košarkaš dominirao je u ACB ligi, gde je prosečno beležio 18,1 poen, uz 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici, čime je sezonu završio kao najbolji strelac prvenstva.
Odlične partije pružao je i u Evroligi. U elitnom evropskom takmičenju prosečno je postizao 18,7 poena, uz 3,2 skoka i 1,8 asistencija, dok je za tri poena šutirao impresivnih 40,2 odsto.
Ukoliko Partizan uspe da pobedi konkurenciju i dovede francuskog beka, bio bi to jedan od najvećih transfera crno-belih ovog leta i značajno pojačanje za ambicije u narednoj sezoni Evrolige.
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