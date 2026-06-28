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KK Partizan je veoma aktivan na košarkaškom tržištu i sve intenzivnije sklapa tim za narednu sezonu. Kako stvari stoje, crno-beli su blizu još jednog velikog pojačanja.

Dugo se govori o pregovorima sa igračem Makabija iz Tel Aviva Ošejom Brisetom, a prema poslednjim informacijama, američki košarkaš je veoma blizu prelaska u redove Partizana.

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj još ranije je objavio da će Briset postati igrač crno-belih, a sada je tu informaciju potvrdio i italijanski košarkaški insajder Mateo Andreani.

Briset iza sebe ima prvu sezonu u Evroligi, a u dresu Makabija pružao je solidne partije. Prosečno je beležio 8,7 poena i 5,1 skok po utakmici, čime je pokazao da može da bude značajan doprinos ekipi.

Partizan je tokom leta tražio pojačanje na poziciji krilnog centra, a čini se da je izbor pao upravo na Briseta, koji je bio jedna od želja kluba iz Humske.

Dodatni plus za crno-bele je njegovo veliko iskustvo iz NBA lige. Briset je tokom karijere nastupao za Indijanu Pejserse, Toronto Reptorse, Boston Seltikse i Filadelfija Seventisikserse.

Ukoliko se transfer ozvaniči, Partizan bi dobio fizički snažnog igrača sa iskustvom na najvišem nivou, koji može da donese energiju, skok i čvrstinu u reketu.

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