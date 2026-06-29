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"Crveno i belo, da, Barselona. To će biti moj tim sledeće sezone", naveo je Rajt za Kosmot TV (Cosmote TV), preneo je danas portal Jurohups (Eurohoops).

Rajt (27) je za Žalgiris u Evroligi prošle sezone u proseku beležio 13,2 poena i 6,5 skokova.

Američki centar je u klub iz Kaunasa došao iz Olimpijakosa, dok je u karijeri igrao i u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) za ekipe Los Anđeles Klipersa i Dalasa.

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