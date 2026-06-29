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Ovaj 41-godišnji trener je sa minhenskim klubom potpisao trogodišnji ugovor.

Gavel se tako vraća u klub u kojem je proveo poslednje četiri sezone svoje igračke karijere. On je na klupi Bajerna zamenio trenersku legendu Svetislava Pešića, koji je preuzeo tim u decembru i vodio ga do titule šampiona Nemačke.

Gavel u Bajern dolazi iz Brose Bamberga, gde je proglašen za trenera godine u nemačkoj ligi za sezonu 2025/26. Gavel je prošle sezone, što mu je bila druga od dve godine u klubu, odveo Bamberg do trećeg mesta u regularnom delu nemačke lige i do polufinala plej-ofa gde je taj tim poražen od Albe.

1/10 Vidi galeriju Svetislav Pešić Foto: @starsport, KSS

Nakon igračke karijere, tokom koje je osvojio pet titula prvaka Nemačke i četiri Kupa Nemačke, kao i nastupao u šest evroligaških sezona sa Bambergom i Bajernom, Gavel je prešao u trenerske vode.

Trenersku karijeru počeo je 2019. godine kao glavni trener Oranž akademije Ulm, gde je proveo tri sezone radeći sa nekim od najboljih mladih talenata Nemačke. Potom je preuzeo Ulm i već u svojoj prvoj sezoni na čelu kluba osvojio prvu titulu šampiona Nemačke u istoriji tog tima.

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