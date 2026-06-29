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Litvanski košarkaški klub Žalgiris Kaunas angažovao je američkog plejmejkera Karsena Edvardsa, koji je potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, prenela je danas Evroliga. Edvards (28) u Žalgiris stiže iz Virtusa, za koji je prošle sezone prosečno beležio 17,3 poena, 2,2 skoka i 2,3 asistencije na 36 utakmica u Evroligi, čime je bio peti najbolji strelac elitnog takmičenja.

1/5 Vidi galeriju Karsen Edvards Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Valentino Orsini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Američki bek je najbolju partiju sezone pružio u petom kolu protiv Asvela, kada je postigao 36 poena. Zatim je ubacio 35 poena protiv Fenerbahčea u 23. kolu, dok je u 30. kolu postigao 32 poena protiv Real Madrida.

Edvards u Kaunas dolazi kao zamena za Silvana Fransiska, koji je napustio klub nakon sezone u kojoj je bio drugoplasirani u izboru za MVP-a Evrolige.

Pre dolaska u Virtus, Edvards je dve sezone nosio dres Bajerna iz Minhena, a u sezoni 2024/25 izabran je u idealnu petorku Evrolige.

Prvu sezonu u Evroligi odigrao je za Fenerbahče (2022/23), dok je pre dolaska u Evropu nastupao u NBA ligi za Boston i Detroit Pistons.

Kurir Sport / Beta

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