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KK Real Madrid je postigao dogovor sa trenerom Pedrom Martinesom, koji će preuzeti ekipu španskog velikana, preneli su tamošnji mediji.

Klub iz Madrida će za njegovo oslobađanje iz ugovora sa Valensija platiti obeštećenje od milion evra!

1/5 Vidi galeriju Pedro Martinez Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema informacijama iz Španije, pregovori sa katalonskim stručnjakom intenzivirani su u subotu, a tokom vikenda i početkom nedelje dogovor je finalizovan, dok se očekuje i zvanična potvrda u narednim danima.

Ovu informaciju je prethodno objavio i list Marka, dok su je potvrdili i drugi relevantni izvori bliski klubu.

Valensijae u ponedeljak obaveštena da će ostati bez svog trenera, koji je nedavno osvojio titulu sa klubom i imao važeći ugovor za narednu sezonu.

U međuvremenu, Serđo Skariolo je pozvan na sastanak u utorak, gde će mu, prema navodima, biti saopšten raskid saradnje sa "kraljevskim klubom".

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