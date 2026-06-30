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Objava Kevina Pantera na društvenim mrežama ponovo je probudila maštu navijača Partizana, posebno u trenutku kada uvelik govori o njegovom eventualnom povratku među crno-bele.

Fotografija sa brojem sedam, koji je nosio tokom boravka među crno-belima, izazvala je lavinu komentara i spekulacija o njegovom mogućem povratku.

Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, prema saznanjima "Mozzart Sporta", od tog transfera za sada nema ništa.

Panter je pod važećim ugovorom sa Barselonom i planira da i naredne sezone nosi dres katalonskog velikana. Američki bek je jedan od najplaćenijih igrača u Evroligi, a iza sebe ima sezonu u kojoj je bio među najkonstantnijim pojedincima Barselone, zbog čega se njegov status u klubu trenutno ne dovodi u pitanje, uprkos očekivanim promenama u rosteru.

Kevin Panter objava na Instagramu broj 7
Kevin Panter objava na Instagramu broj 7 Foto: Printscreen/Instagram/kpjunior

Nekadašnji kapiten Partizana u Barselonu je stigao nakon tri izuzetno uspešne sezone u crno-belom dresu. Tokom mandata u Humskoj izrastao je u lidera ekipe Željka Obradovića i jednog od najboljih stranaca u istoriji kluba.

Navijači ga posebno pamte po sjajnim partijama u Evroligi, trojkama protiv Real Madrida u plej-of seriji, ali i po tome što je predvodio Partizan do ABA titule 2023. godine, prve posle deset godina.

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Delije uvredama dočekale Kevina Pantera Izvor: Kurir