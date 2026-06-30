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KK Barselona je započela veliku rekonstrukciju tima za narednu sezonu, a prvi potezi doneli su čak pet odlazaka iz svlačionice. Katalonski klub potvrdio je rastanak sa Tomasom Satoranskim, Vilijem Ernangomezom, Huanijem Markosom, Majlsom Kejlom i Majlsom Norisom.

Najzvučnija imena među odlascima svakako su Tomas Satoranski i Vili Ernangomez.

1/4 Vidi galeriju Vili Ernangomez Foto: EPA/Filip Singer, FIBA

Češki plejmejker iza sebe ima ukupno šest sezona u dresu Barselone kroz dva mandata, zbog čega mu je klub posvetio posebnu oproštajnu poruku. Ernangomez, s druge strane, napušta Blaugranu posle dve godine provedene u katalonskom velikanu.

Interesantno je da su upravo Satoranski i Ernangomez prethodnih nedelja dovođeni u vezu sa Crvenom zvezdom. Pojedini mediji su navodili da su obojica bili na listi želja crveno-belih za narednu sezonu, ali do konkretnog dogovora nije došlo, niti je transfer ozbiljnije realizovan.

1/3 Vidi galeriju tomaš satoranski Foto: Screenshot, EPA/ALEJANDRO GARCIA, Profimedia

Pored iskusnog dvojca, Barselonu su napustili i Huani Markos, Majls Kejl i Majls Noris, koji su u klubu proveli po jednu sezonu.

Očekuje se da ovo neće biti kraj promenama u sastavu Barselone, pošto klub nastavlja sa rekonstrukcijom tima pred novu sezonu, a nije isključeno da će uslediti još odlazaka u narednim danima.

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