Olimpijakos je doveo doskorašnjeg košarkaša Crvene zvezde, verovatno i najboljeg iz prethodne sezone.
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PRVAK EVROPE SE POJAČAO IZ ZVEZDE! Jedan od najboljih košarkaša crveno-belih stigao u Olimpijakos
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Bilo je puno priče o ovome još i pre završetka sezone o odlasku prvog plejmejkera i ubedljivo najboljeg asistenta.
Kodi Miler-Mekintajer je novi košarkaš Olimpijakosa.
Kako se sezona bližila kraju sve jasnije je bilo da Amerikanac sa bugarskim pasošem posle dve sezone neće započeti treću u dresu Crvene zvezde.
Kodi u dresu Crvene zvezde Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Olimpijakos se pominjao kao naredna destinacija, a sada je i zvanično potvrđeno.
Miler-Mekintajer će ostati u crveno-belom, ali u dresu pirejskog velikana, aktuelnog prvaka Evrolige.
Najbolji asistent Evrolige (7,4 asistencije po utakmici) i njegov odlazak u Olimpijakos predstavljaće jedan od najvećih transfera u evropskoj košarci ovog leta.
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