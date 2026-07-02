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Bilo je puno priče o ovome još i pre završetka sezone o odlasku prvog plejmejkera i ubedljivo najboljeg asistenta.

Kodi Miler-Mekintajer je novi košarkaš Olimpijakosa.

Kako se sezona bližila kraju sve jasnije je bilo da Amerikanac sa bugarskim pasošem posle dve sezone neće započeti treću u dresu Crvene zvezde.

1/13 Vidi galeriju Kodi u dresu Crvene zvezde Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Olimpijakos se pominjao kao naredna destinacija, a sada je i zvanično potvrđeno.

Miler-Mekintajer će ostati u crveno-belom, ali u dresu pirejskog velikana, aktuelnog prvaka Evrolige.

Najbolji asistent Evrolige (7,4 asistencije po utakmici) i njegov odlazak u Olimpijakos predstavljaće jedan od najvećih transfera u evropskoj košarci ovog leta.

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