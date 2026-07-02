REAL MADRID OSTAO BEZ TRENERA: Serđo Skariolo napustio "kraljevski" klub
Italijan Serđo Skariolo nije više trener Real Madrida, saopštio je danas španski košarkaški klub.
Italijanski 65-godišnji trener je prošlog leta potpisao trogodišnji ugovor, ali napušta klub posle prve sezone bez trofeja još od 2010/2011.
Predvodio je ekipu do finala fajnal-fora, u kome je Real izgubio od Olimpijakosa, kao i do finala Kupa, koji je osvojila Baskonija.
Uprkos tome što je Real bio prvi posle regularnog dela španskog prvenstva, ekipa je u četvrtfinalu izgubila od Tenerifa.
Sezonu u Evroligi Real je završio sa 28 pobeda i 16 poraza, a u španskoj ligi sa 27 pobeda i 10 poraza.
Skariolo je tako završio drugi mandat u Realu, nakon što je tri godine bio na čelu ekipe koja je osvojila titulu u španskom prvenstvu 2000. godine.
Kurir Sport / Beta
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