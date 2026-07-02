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Italijan Serđo Skariolo nije više trener Real Madrida, saopštio je danas španski košarkaški klub.

Italijanski 65-godišnji trener je prošlog leta potpisao trogodišnji ugovor, ali napušta klub posle prve sezone bez trofeja još od 2010/2011.

Predvodio je ekipu do finala fajnal-fora, u kome je Real izgubio od Olimpijakosa, kao i do finala Kupa, koji je osvojila Baskonija.

1/6 Vidi galeriju Serđo Skariolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Uprkos tome što je Real bio prvi posle regularnog dela španskog prvenstva, ekipa je u četvrtfinalu izgubila od Tenerifa.

Sezonu u Evroligi Real je završio sa 28 pobeda i 16 poraza, a u španskoj ligi sa 27 pobeda i 10 poraza.

Skariolo je tako završio drugi mandat u Realu, nakon što je tri godine bio na čelu ekipe koja je osvojila titulu u španskom prvenstvu 2000. godine.

Kurir Sport / Beta

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