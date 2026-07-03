Slušaj vest

Evroliga od sezone 2027/28 ulazi u potpuno novu eru! Kako prenosi ugledni Sportando, elitno evropsko takmičenje će se proširiti na ukupno 24 kluba.

O ovom revolucionarnom sistemu spekulisalo se mesecima, a sada je praktično izvesno da nas očekuje istorijska promena formata i znatno veći broj učesnika.

Ono što najviše zanima ljubitelje košarke u regionu jeste fantastična vest za srpske predstavnike, Crvena zvezda i Partizan će konačno dobiti status stalnih članova takmičenja, odnosno franšiza! To znači da „večiti” više neće morati da strepe i zavise od jednogodišnjih specijalnih pozivnica (vajld-kardova) ili kratkoročnih licenci kako bi igrali sa najboljima.

1/11 Vidi galeriju Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kostur takmičenja i dalje će činiti klubovi koji već poseduju dugoročne „A” licence: Anadolu Efes, Asvel, Baskonija, Olimpija Milano, Barselona, Bajern Minhen, Fenerbahče, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid i Žalgiris.

Njima će se uskoro pridružiti i novi klubovi sa statusom franšize. Za sada su kao sigurni i potvrđeni učesnici navedeni večiti rivali Crvena zvezda i Partizan, uz Dubai, Valensiju i Virtus iz Bolonje. Preostala upražnjena mesta biće popunjena u narednom periodu, a sve u skladu sa ambicioznim planom proširenja takmičenja koji garantuje još veći spektakl.