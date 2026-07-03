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Doskorašnji košarkaš Partizana Dvejn Vašington od danas je i zvanično novi igrač minhenskog Bajerna.

Vašington je sa Bajernom potpisao dvogodišnji ugovor.

Ovaj 26-godišnji košarkaš proveo je poslednje dve sezone u ekipi Partizana, gde je debitovao u Evroligi u sezoni 2024/25, pre nego što je prošle sezone beležio prosečno 14,9 poena, 1,5 skokova i 2,5 asistencija na 23 utakmice.

1/13 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Za Vašingtona dolazak u Bajern predstavlja povratak u zemlju svog rođenja. Rođen je u Frankfurtu 2000. godine dok je njegov otac, Dvejn Vašington stariji, igrao za Skajlajners Frankfurt, nakon čega se porodica preselila u Mičigen, gde je i odrastao.

"Sve se dešava sa razlogom, rođen sam u Nemačkoj, sada imam 26 godina i igraću tamo. Zaista sam uzbuđen zbog novog početka koji ćemo svi tamo imati kao tim sa novim trenerom", rekao je Vašington za klupski sajt.

"U Minhenu želim da pokažem još više liderstva i dokažem svima koliko volim ovu igru. Želim da pobedimo u mnogo utakmica i osvojimo svaki trofej koji možemo", dodao je on.

Vašington je treće pojačanje Bajerna ovog leta, pošto su pre njega u ovaj tim stigli Johanes Timan i Tobijasa Jensena.

Kurir Sport / Beta

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