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KK Partizan nastavlja potragu za pojačanjima, ali crno-beli su u međuvremenu ostali bez još jedne željene mete.

Nakon što je prethodno propao dolazak Armonija Bruksa, sada je izmakao i iskusni australijski bek Peti Mils, koji je odlučio da karijeru nastavi u francuskom Asvelu.

1/7 Vidi galeriju peti mils Foto: Luis TATO / AFP / Profimedia, Profimedia

Kako prenosi "Mozzart Sport", Partizan je bio spreman da ispuni sve zahteve 37-godišnjeg košarkaša, uključujući i dvogodišnji ugovor, iako su njegove godine u početku predstavljale određenu dilemu. Mils u avgustu puni 38 godina, ali su u Humskoj procenili da bi njegovo iskustvo i kvalitet predstavljali veliko pojačanje.

Ipak, prema navodima portala "Telesport.rs", Australijanac je postigao dogovor sa Asvelom, gde će ponovo sarađivati sa nekadašnjim saigračem iz San Antonio Sparsa, Tonijem Parkerom. Njih dvojica su godinama činili važan deo šampionske generacije Sparsa, a upravo je taj odnos, prema dostupnim informacijama, imao značajnu ulogu u Milsovoj odluci.

1/5 Vidi galeriju Armoni Bruks Foto: Fabrizio Bertani / Zuma Press / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia

Mils iza sebe ima odličnu sezonu u dresu Tenerifa, gde je bio jedan od najboljih igrača ekipe, dok je pre toga čak 13 sezona nastupao u NBA ligi. Najveći uspeh ostvario je sa San Antonio Sparsima, sa kojima je osvojio šampionski prsten.

Za Partizan ovo predstavlja novi problem, pošto je prethodno i Armoni Bruks u završnici pregovora izabrao upravo Asvel umesto beogradskog kluba. Crno-beli će zbog toga morati da se okrenu novim rešenjima u potrazi za pojačanjima pred narednu sezonu.

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