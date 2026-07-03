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Argentinski plejmejker Nikolas Laprovitola napustiće Barselonu posle pet sezona, a njegova naredna destinacija još uvek nije poznata. Ipak, prema pisanju španskih medija, iskusni organizator igre najradije bi ostao u Španiji.

Laprovitola se tokom prethodnih nedelja dovodio u vezu sa Partizanom, koji je u potrazi za pojačanjima na poziciji plejmejkera.

1/3 Vidi galeriju Nikolas Laprovitola Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Međutim, crno-beli bi mogli da ostanu bez još jednog željenog potpisa, pošto se u ovom trenutku kao najozbiljniji kandidat za njegov angažman pominje Huventud iz Badalone, preneli su španski mediji.

Prema informacijama iz Španije, Laprovitola na stolu ima dve konkretne ponude - Partizanovu i Huventudovu. Iako beogradski klub može da ponudi veći finansijski ugovor, kao i nastup u Evroligi, argentinski reprezentativac navodno daje prednost ostanku u španskoj košarci, što ide u prilog timu iz Badalone, koji će naredne sezone igrati FIBA Ligu šampiona.

Za Partizan bi to predstavljao novi neuspeh na letnjoj pijaci. Crno-beli su prethodno ostali bez nekoliko igrača koji su bili nadomak dolaska u Beograd. Armonija Bruksa je u završnici pregovora preoteo Asvel, Ošej Briset je odlučio da ostane u Makabiju iz Tel Aviva, dok će australijski veteran Peti Mils karijeru nastaviti upravo u Vilerbanu.

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