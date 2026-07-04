Slušaj vest

OAKA Arena je ovih dana košarkaški epicentara Evrope.

Najveći stručnjaci su došloi na kliniku i dele znanje. Jedan od predavača i čovek koji je zapravo bio domaćin bio je Željko Obradović. Novi strateg Panatinaikosa je dao zanimljiv intervju “Playmakers” i dotakao se potencijalnog transfera Ajzaka Bonge.

Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Na pitanje da li će ponovo sarađivati sa Ajzakom Bongom, bio je zagonetan:

- Možda. Moguće - kratko je ŽOC nagovestio kraj ove sage u korist "zelenih".

Podsetimo, KK Partizan se i zvanično oprostio od Bonge.

Ne propustiteTenisGREND SLEM U LONDONU: Koboli i Noskova u osmini finala Vimbldona
WhatsApp Image 2025-07-05 at 6.50.13 PM.jpeg
FIFA WC 2026KANADA - MAROKO! Očajni Marokanci - strava i užas od fudbala u Hjustonu!
Maroko Mundijal 2026
FIFA WC 2026JAKA SCENA - NOVINAR OSTAO U ŠOKU: U sred prenosa shvatio da je slučajni sagovornik otac zvezde Mundijala
Zelenortska Ostrva
TenisNOVI ŠOK NA VIMBLDONU: Filipinka izbacila treću teniserku planete
Aleksandra Ijala

BONUS VIDEO:

00:28
Isak Bonga crta akcije u Partizanu Izvor: TV Arena sport