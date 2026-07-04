U intervjuu, Željko Obradović otkriva mogućnosti ponovne saradnje sa Isakom Bongom.
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ŽELJKO OBRADOVIĆ O "SLUČAJU" ISAK BONGA: Bivši trener Partizana progovorio!
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OAKA Arena je ovih dana košarkaški epicentara Evrope.
Najveći stručnjaci su došloi na kliniku i dele znanje. Jedan od predavača i čovek koji je zapravo bio domaćin bio je Željko Obradović. Novi strateg Panatinaikosa je dao zanimljiv intervju “Playmakers” i dotakao se potencijalnog transfera Ajzaka Bonge.
Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia
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Na pitanje da li će ponovo sarađivati sa Ajzakom Bongom, bio je zagonetan:
- Možda. Moguće - kratko je ŽOC nagovestio kraj ove sage u korist "zelenih".
Podsetimo, KK Partizan se i zvanično oprostio od Bonge.
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