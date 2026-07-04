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Nekadašnji trener Crvene zvezdeSaša Obradović smatra da je beogradski klub iza sebe ostavio uspešnu evroligašku sezonu, uprkos tome što nije ostvario željene rezultate u završnici takmičenja.

Govoreći na seminaru Udruženja trenera Evrolige u Atini, Obradović je istakao da plasman Crvene zvezde u elitnom evropskom takmičenju realno oslikava kvalitet ekipe:

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Rekao bih da je sezona u Evroligi bila prilično dobra. Ostvarili smo najveći broj pobeda u istoriji kluba u tom takmičenju i bili smo na samo jednu pobedu od šestog ili sedmog mesta. Na kraju smo završili deseti u izuzetno konkurentnoj ligi. Mislim da smo sezonu završili tamo gde je trebalo da budemo, a tabela je bila realna - rekao je Obradović.

Crvena zvezda je prethodne sezone osvojila Kup Radivoja Koraća, ali je eliminisana u polufinalu ABA lige od Partizana, dok je u plej-inu Evrolige poražena od Barselone.

Obradović se osvrnuo i na sezonu Kodija Milera-Mekintajera, koji je ovog leta pojačao Olimpijakos.

- Imao je možda i najbolju sezonu u karijeri. Zaslužio je svaki minut na terenu i odradio odličan posao na obe strane parketa. Biće zanimljivo videti kako će se sva velika imena uklopiti u Olimpijakosu. Kvaliteta imaju na svakoj poziciji, ali ključ će biti hemija u timu. Danas mnoge ekipe imaju veliki broj vrhunskih igrača i nije lako uskladiti njihove uloge i ambicije - ocenio je srpski stručnjak.

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