PRST U OKO DELIJAMA! OBRADOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: "Zvezda je završila gde joj je mesto!"
Nekadašnji trener Crvene zvezdeSaša Obradović smatra da je beogradski klub iza sebe ostavio uspešnu evroligašku sezonu, uprkos tome što nije ostvario željene rezultate u završnici takmičenja.
Govoreći na seminaru Udruženja trenera Evrolige u Atini, Obradović je istakao da plasman Crvene zvezde u elitnom evropskom takmičenju realno oslikava kvalitet ekipe:
- Rekao bih da je sezona u Evroligi bila prilično dobra. Ostvarili smo najveći broj pobeda u istoriji kluba u tom takmičenju i bili smo na samo jednu pobedu od šestog ili sedmog mesta. Na kraju smo završili deseti u izuzetno konkurentnoj ligi. Mislim da smo sezonu završili tamo gde je trebalo da budemo, a tabela je bila realna - rekao je Obradović.
Crvena zvezda je prethodne sezone osvojila Kup Radivoja Koraća, ali je eliminisana u polufinalu ABA lige od Partizana, dok je u plej-inu Evrolige poražena od Barselone.
Obradović se osvrnuo i na sezonu Kodija Milera-Mekintajera, koji je ovog leta pojačao Olimpijakos.
- Imao je možda i najbolju sezonu u karijeri. Zaslužio je svaki minut na terenu i odradio odličan posao na obe strane parketa. Biće zanimljivo videti kako će se sva velika imena uklopiti u Olimpijakosu. Kvaliteta imaju na svakoj poziciji, ali ključ će biti hemija u timu. Danas mnoge ekipe imaju veliki broj vrhunskih igrača i nije lako uskladiti njihove uloge i ambicije - ocenio je srpski stručnjak.
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