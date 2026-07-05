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Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović najavio je da će klub uskoro ozvaničiti dolazak već potpisanih pojačanja, uz poruku da sportski sektor nastavlja rad na formiranju tima za novu sezonu.

U intervjuu za "Mozzart Sport", Mijailović je istakao da u Humskoj više vole da rade u tišini nego da javno govore o pregovorima:

1/23 Vidi galeriju Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Već imamo potpisane igrače, imamo nekoliko ugovora koji još nisu zvanično objavljeni i radimo na još nekoliko veoma važnih pozicija. Siguran sam da ćemo imati izuzetno konkurentan tim - rekao je prvi čovek crno-belih.

Mijailović je otkrio i da će budžet namenjen igračkom kadru biti nešto veći nego prošle sezone, iako je prošlogodišnji bio najveći u istoriji kluba u apsolutnim iznosima. Ipak, naglasio je da je tržište Evrolige značajno promenjeno, uz rast cena i praksu pojedinih klubova da igrače angažuju i po godinu ili dve unapred.

- Moramo biti pošteni i reći da je stanje na tržištu takvo da je novac u velikoj meri izgubio vrednost. Pojedini klubovi praktično unapred rezervišu igrače i nude ugovore godinu ili dve pre isteka postojećih. Nisam siguran da je to dugoročno zdrav model. Mi želimo da gradimo tim planski - poručio je Mijailović.

Posebno je istakao da je jedan od najvećih uspeha ovog leta zadržavanje plejmejkera Karlika Džonsa, oko kojeg će Partizan graditi ekipu za narednu sezonu.

- Jedan od najvećih poslova ovog leta bio je da zadržimo Karlika Džonsa. Oko njega sportski sektor gradi novu ekipu i izuzetno sam srećan što je ostao u Partizanu, jer nije bilo nimalo lako sačuvati igrača tog kvaliteta - zaključio je predsednik Partizana.

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