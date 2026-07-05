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KK Partizan neće uspeti da dovede iskusnog australijskog beka Petija Milsa, pošto će, prema navodima australijskog "FOX Sportsa", karijeru nastaviti u Asvelu, gde će ponovo sarađivati sa nekadašnjim saigračem Tonijem Parkerom.

Mils se prethodnih nedelja dovodio u vezu i sa povratkom u australijsku NBL ligu, a kao potencijalne destinacije pominjali su se Pert i Brizbejn. Ipak, u međuvremenu je Asvel uspeo da preokrene situaciju i obezbedi njegov potpis.

1/7 Vidi galeriju peti mils Foto: Luis TATO / AFP / Profimedia, Profimedia

Kako prenosi "FOX Sports", australijski reprezentativac odbio je dvogodišnju ponudu Partizana vrednu 1,8 miliona evra. Presudnu ulogu u njegovoj odluci navodno je imao predsednik Asvela Toni Parker, koji ga je ubedio da se preseli u Francusku.

Zanimljivo je da će Mils, prema istim informacijama, u Asvelu imati ugovor iste vrednosti kakav mu je ponudio Partizan.

Parker i Mils odlično se poznaju iz vremena provedenog u San Antonio Sparsima, gde su zajedno osvojili NBA titulu 2014. godine, a sada bi trebalo ponovo da sarađuju, ovoga puta u Evroligi.

Australijanac iza sebe ima uspešnu sezonu u dresu Tenerifa. U plej-ofu FIBA Lige šampiona prosečno je beležio 13 poena i dve asistencije, dok je najbolju partiju pružio u meču za treće mesto protiv Unikahe, kada je postigao 23 poena.

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