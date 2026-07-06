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Jedan od najboljih centara koji su poslednjih godina nosili dres Crvene zvezde mogao bi uskoro da obuče dres francuskog Asvela.

Prema informacijama "Eurohoopsa", klub iz Vilerbana nalazi se na korak od dogovora sa iskusnim centrom Džoelom Bolombojem, koji je ovog leta postao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa crveno-belima.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Bolomboj je bio jedno od najzvučnijih imena na tržištu Evrolige. Poslednjih dana povezivao se sa nekoliko velikih klubova, među kojima je bio i Panatinaikos, ali izgleda da je Asvel uspeo da napravi odlučujući korak u pregovorima.

Francuski velikan ovog leta sklapa izuzetno ambiciozan tim. Pod vođstvom Tonija Parkera, Asvel je već doveo Silvana Fransiska, Nika Vajler-Baba i Armonija Bruksa, a dolazak Bolomboja bio bi još jedan dokaz da klub želi ozbiljan napad na vrh Evrolige.

Bolomboj je tokom boravka u Crvenoj zvezdi osvojio srca navijača borbenošću, energijom i dominantnom igrom pod obručima. Ipak, poslednju sezonu obeležili su i problemi sa povredama, zbog kojih nije uspeo da pruži kontinuitet partija koje su ga ranije svrstale među najbolje centre Evrolige. Po isteku ugovora dve strane nisu nastavile saradnju, pa je iskusni centar postao jedan od najtraženijih slobodnih igrača na tržištu.

Ukoliko posao bude završen, Bolomboj će se vratiti u Francusku, ali ovoga puta kao jedno od najzvučnijih pojačanja Asvela, koji ovog leta ne krije šampionske ambicije.

Za sada transfer još nije zvanično potvrđen, ali prema informacijama Eurohoopsa, dogovor je veoma blizu i preostalo je da se usaglase završni detalji.