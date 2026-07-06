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Partizan čeka odluku Zeka Ledeja, u igri i povratak Alena Smailagića!

Partizan radi na jačanju rostera za narednu sezonu, a među glavnim željama su povratnici Zek Ledej i Alen Smailagić.

1/7 Vidi galeriju Zek Ledej u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport, Starsport©

Prema saznanjima "Basketball Sphere", crno-beli su Zeku Ledeju ponudili dvogodišnji ugovor vredan 4,5 miliona evra, ali je iskusni krilni centar nakon interesovanja Hapoela iz Tel Aviva zatražio ukupno 5,2 miliona evra za dve sezone. U Partizanu smatraju da neće povećavati ponudu preko već ponuđenog iznosa.

Istovremeno, Partizan pažljivo prati situaciju oko Alena Smailagića. Srpski reprezentativac ima važeći ugovor sa Virtusom iz Bolonje, ali italijanski klub može da ga raskine uz isplatu obeštećenja od 300.000 evra. Ukoliko do toga dođe, crno-beli će pokušati da vrate nekadašnjeg igrača u Beograd.

1/17 Vidi galeriju Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub

Podsetimo, predsednik Partizana Ostoja Mijailović ranije je potvrdio da su pojedina pojačanja već dogovorena, ali još nisu zvanično predstavljena. Među njima su Kajl Olman, Nikola Tanasković, Kevarijus Hejs i Derek Vilis.

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