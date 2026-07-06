KK Partizan potvrdio odlazak Alekse Radanova, koji se pridružio timu u februaru, ali će od naredne sezone igrati negde drugde.
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ODE I ON! Zvanično: Napustio je Partizan!
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KK Partizan potvrdio je još jedan odlazak!
Naime, srpski košarkaš Aleksa Radanov i zvanično je napustio Humsku:
- Aleksa Radanov od naredne sezone neće nositi dres Partizana. Nako što se crno-belima pridružio u februaru ove godine, srpski košarkaš će ovog leta promeniti sredinu. Aleksa, hvala na svemu i srećno u nastavku karijere - stoji u saopštenju crno-belih.
Tako se nastavila serija odlazaka iz Partizana, klub su pre Alekse Radanova napustili Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Sterling Braun, Nik Kalates, Duejn Vašingon, nezvanično Mika Murinen, a radi se i na odlascima Šejka Miltona i Džabarija Parkera.
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