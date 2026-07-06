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KK Partizan potvrdio je još jedan odlazak!

Naime, srpski košarkaš Aleksa Radanov i zvanično je napustio Humsku:

- Aleksa Radanov od naredne sezone neće nositi dres Partizana. Nako što se crno-belima pridružio u februaru ove godine, srpski košarkaš će ovog leta promeniti sredinu. Aleksa, hvala na svemu i srećno u nastavku karijere - stoji u saopštenju crno-belih.

Tako se nastavila serija odlazaka iz Partizana, klub su pre Alekse Radanova napustili Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Sterling Braun, Nik Kalates, Duejn Vašingon, nezvanično Mika Murinen, a radi se i na odlascima Šejka Miltona i Džabarija Parkera.

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