OBRT KAKAV NIKO NIJE OČEKIVAO! Partizan otima Zvezdi evroligaško pojačanje? Stiže zamena za Karlika Džonsa! Poznata i cifra koju traži...
KK Partizan se uključio u trku za potpis italijanskog reprezentativca Alesandra Pajole i mogao bi da pokvari planove Crvenoj zvezdi, koja je do sada važila za glavnog favorita za njegovo dovođenje. Navodi se i da Pajola za jednogodišnji ugovor traži 1,2 miliona evra.
Kako prenosi "Basketball Sphere", novi trener crno-belih Đoan Penjaroja izuzetno ceni kvalitete iskusnog plejmejkera i smatra da bi se odlično uklopio u njegov sistem igre, zbog čega je Partizan započeo pregovore sa doskorašnjim kapitenom Virtusa iz Bolonje.
Pajola je posle 11 godina odlučio da napusti Virtus, a glavna želja mu je da prvi put u karijeri zaigra van Italije. Do sada se kao najizglednija destinacija pominjala Crvena zvezda, između ostalog i zbog nekadašnjeg saigrača Miloša Teodosića, ali sada su se u borbu uključili i crno-beli.
Italijanski plejmejker je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio četiri poena i četiri asistencije, a važi za jednog od najboljih defanzivnih bekova u Evropi.
U slučaju dolaska u Partizan, Pajola ne bi bio projektovan kao prvi plejmejker, već kao važna opcija u rotaciji i zamena Karliku Džonsu. Njegove defanzivne kvalitete, organizacija igre i iskustvo iz Evrolige učinili bi ga idealnim bekom koji može da rastereti Džonsa i donese stabilnost u oba pravca.
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