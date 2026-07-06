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KK Partizan se uključio u trku za potpis italijanskog reprezentativca Alesandra Pajole i mogao bi da pokvari planove Crvenoj zvezdi, koja je do sada važila za glavnog favorita za njegovo dovođenje. Navodi se i da Pajola za jednogodišnji ugovor traži 1,2 miliona evra.

Kako prenosi "Basketball Sphere", novi trener crno-belih Đoan Penjaroja izuzetno ceni kvalitete iskusnog plejmejkera i smatra da bi se odlično uklopio u njegov sistem igre, zbog čega je Partizan započeo pregovore sa doskorašnjim kapitenom Virtusa iz Bolonje.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

Pajola je posle 11 godina odlučio da napusti Virtus, a glavna želja mu je da prvi put u karijeri zaigra van Italije. Do sada se kao najizglednija destinacija pominjala Crvena zvezda, između ostalog i zbog nekadašnjeg saigrača Miloša Teodosića, ali sada su se u borbu uključili i crno-beli.

Italijanski plejmejker je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio četiri poena i četiri asistencije, a važi za jednog od najboljih defanzivnih bekova u Evropi.

U slučaju dolaska u Partizan, Pajola ne bi bio projektovan kao prvi plejmejker, već kao važna opcija u rotaciji i zamena Karliku Džonsu. Njegove defanzivne kvalitete, organizacija igre i iskustvo iz Evrolige učinili bi ga idealnim bekom koji može da rastereti Džonsa i donese stabilnost u oba pravca.

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