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Nemanja Nedović je krajem juna iznenadio srpsku sportsku javnost izjavom da ima važeći ugovor sa KK Crvena zvezda i za narednu sezonu.

Otada se niko iz kluba sa Malog Kalemegdana nije oglašavao povodom situacije sa Nemanjom Nedovićem.

Nemanja Nedović prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Monaku Foto: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uskoro će se sve znati

Prema saznanjima Kurira tokom ove, a najkasnije do sledeće nedelje trebalo bi da bude razrešen status iskusnog košarkaša. Konačnu odluku doneće novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro posle razgovora sa Nemanjom Nedovićem (35) i sportskim menadžmentom kluba.

Postoje dva scenarija. Po prvom, Nemanja Nedović mogao bi da ostane u Crvenoj zvezdi i ima status igrača koji bi ulazio sa klupe i imao manju minutažu, nešto slično onome što je prošle godine igrao u Monaku. Na Kališu dobro znaju koliki je Nedović zvezdaš i koliko bi njegovo prisustvo bilo važno u svlačionici.

1/8 Vidi galeriju Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Dve opcije

Drugi scenario je da klub i Nemanja Nedović postignu dogovor o novoj pozajmici ili sporazumnom prekidu saradnje, odnosno da iskusni košarkaš bude slobodan u izboru nove sredine. Oba slučaja su u razmatranju, kao što smo i napomenuli, odluku će doneti španski trener Ibon Navaro.

Nemanja Nedović košarku je počeo da trenira u italijanskom Askoliju, s obzirom da je njegov otac bio profesionalni rukometaš koji je igrao u tom gradu. Karijeru je kasnije nastavio u KK Zlatar iz Nove Varoši, a igrao je i za KK Šampion iz Užica. U redove Crvene zvezde stigao je 2005. godine i sa klubom je kasnije stigao do titule prvaka Srbije u juniorskoj konkurenciji.

Nemanja Nedović na jednoj promociji u Beogradu Foto: Benny Gasi

Zvezdaš do koske

Za prvi tim KK Crvena zvezda Nedović je debitovao u sezoni 2008/2009, u prvom mandatu Svetislava Pešića na klupi crveno-belih, kada je dobio priliku na šest utakmica u svim takmičenjima. Nešto veću minutažu dobio je u narednoj 2009/2010. sezoni.

U prvi plan Nemanja Nedović izbio je u sezoni 2010/2011, kada je klub funkcionisao sa izuzetno malim budžetom i zabranom dovođenja igrača, koja je usledila. U regionalnoj ligi beležio je 10,8 poena i 2,5 asistencija, a Zvezda je izborila opstanak u trci sa Zadrom.

Nemanja Nedović slavi pobedu sa Filipom Petruševom i Ajzejom Kenanom Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Lepa karijera

Stranci su uoči početka Superlige Srbije napustili klub zbog nedostatka novca, a Nedović je u Superligi beležio 16,4 poena po utakmici i četiri asistencije. Po ukupnom broju poena (230) bio je drugi strelac lige iza saigrača Uroša Nikolića (235). Nemanja je u ovoj sezoni bio najefikasniji košarkaš Zvezde sa ukupno 520 poena u 41 utakmici.

Nemanja Nedović je proveo u Zvezdi i sezonu 2011/2012. kada se Svetislav Pešić vratio na funkciju trenera Zvezde. Tada je imao manju minutažu nego prethodne godine. Posle toga igrao je za Lijetuvos Ritas, u NBA ligi za Golden stejt Voriorse, zatim za Valensiju, Malagu, Milano i Panatinaikos, da bi se 2022. godine vratio u Crvenu zvezdu.