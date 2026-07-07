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Doskorašnji košarkaš Partizana Sterling Braun od danas je i zvanično novi igrač Žalgirisa.

Braun je sa klubom iz Kaunasa potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Ovaj 31-godišnji košarkaš je proveo poslednje dve godine u Partizanu. On je prošle sezone prosečno beležio 13,7 poena, 2,8 skoka i 2,3 asistencije na 37 utakmica u Evroligi, dok je u ABA ligi u proseku postizao 10,7 poena, uz 2,5 asistencije i 2,5 skoka.

1/8 Vidi galeriju Sterling Braun Foto: Starsport

Braun, koji je postao profesionalac 2017. godine, proveo je prve tri godine sa Milvoki Baksima u NBA ligi, odigravši 154 utakmice tokom tog perioda. Potom je po jednu sezonu proveo u Hjuston Roketsima i Dalas Maveriksima, a zatim je kratko bio u Los Anđeles Lejkersima 2023. godine, pre nego što je karijeru nastavio u Evropi, u Albi.

Braun je četvrti novajlija u spoljnoj liniji Žalgirisa ovog leta, nakon dolazaka Sejbena Lija, Karsena Edvardsa i Marijusa Grigonisa.

Kurir Sport / Beta

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