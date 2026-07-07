EVROLIGAŠKA BOMBA: Željko Obradović doveo košarkaša Partizana u Panatinaikos!
Grčki mediji prenose ekskluzivnu vest - doskorašnji prvotimac Partizana, Isak Bonga, novi je član atinskih "zelenih".
Kako se saznaje, nemački reprezentativac je utanačio sve detalje ugovora sa velikanom iz Atine. Na klupi Panatinakosa odnedavno sedi Željko Obradović, pa će Bonga tako obnoviti saradnju sa trofejnim stručnjakom sa kojim je do skora delio svlačionicu u Beogradu.
Milionski ugovor na tri sezone
Nakon što se rastao sa crno-belima, iskusni košarkaš je izabrao PAO kao svoju sledeću destinaciju. Saradnja će biti ozvaničena na tri godine, a Bonga će za ovaj trogodišnji vernost inkasirati ukupno 6.500.000 evra.
Janakopulos ne žali novac za evropski tron
Željko Obradović je uveliko u procesu stvaranja moćnog tima koji će napasti sam vrh Evrolige. Budući da je atinski klub prethodne sezone doživeo eliminaciju već u četvrtfinalu od Valensije, prvi čovek kluba Dimitris Janakopulos rešio je da ništa ne prepušta slučaju. On je već najavio istorijski najveći budžet sa jasnim ciljem – da se titula šampiona Evrope vrati u glavni grad Grčke.
Učinak u crno-belom dresu
Isak Bonga je u Beogradu proveo prethodne dve takmičarske godine. Tokom prošle sezone u Evroligi, u proseku je beležio 9.9 poena, 4.6 skokova i 1.2 asistencije po meču.
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