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Grčki mediji prenose ekskluzivnu vest - doskorašnji prvotimac Partizana, Isak Bonga, novi je član atinskih "zelenih".

Kako se saznaje, nemački reprezentativac je utanačio sve detalje ugovora sa velikanom iz Atine. Na klupi Panatinakosa odnedavno sedi Željko Obradović, pa će Bonga tako obnoviti saradnju sa trofejnim stručnjakom sa kojim je do skora delio svlačionicu u Beogradu.

1/10 Vidi galeriju Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Milionski ugovor na tri sezone

Nakon što se rastao sa crno-belima, iskusni košarkaš je izabrao PAO kao svoju sledeću destinaciju. Saradnja će biti ozvaničena na tri godine, a Bonga će za ovaj trogodišnji vernost inkasirati ukupno 6.500.000 evra.

Janakopulos ne žali novac za evropski tron

Željko Obradović je uveliko u procesu stvaranja moćnog tima koji će napasti sam vrh Evrolige. Budući da je atinski klub prethodne sezone doživeo eliminaciju već u četvrtfinalu od Valensije, prvi čovek kluba Dimitris Janakopulos rešio je da ništa ne prepušta slučaju. On je već najavio istorijski najveći budžet sa jasnim ciljem – da se titula šampiona Evrope vrati u glavni grad Grčke.

Učinak u crno-belom dresu

Isak Bonga je u Beogradu proveo prethodne dve takmičarske godine. Tokom prošle sezone u Evroligi, u proseku je beležio 9.9 poena, 4.6 skokova i 1.2 asistencije po meču.

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