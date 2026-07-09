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Nakon dve sezone Bonga je napustio Partizan i od naredne će igrati za Panatinaikos koji će sa klupe voditi Željko Obradović.

Nekoliko dana nakon što je njegov prelazak u atinski klub ozvaničen oglasio se putem društvene mreže Instagram.

Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Poslednje dve godine pokazale su mi koliko strasti ova igra može da izazove širom sveta i koliko je košarka duboko povezana sa kulturom ljudi. Nikada nisam mogao da zamislim tu energiju dok je nisam doživeo iz prve ruke. Usput sam stvorio veze koje će trajati ceo život", napisao je Bonga pomenuvši Grobare.

Isak Bonga je bio jedan od najboljih košarkaša Partizana. Na utakmicama Evrolige je u proseku beležio 9,9 poena, 5,6 koskova i 1,5 asistencija, a doprinos koji se ne prikazuje kroz statistiku je nešto što je potrebno svakoj ekipi.

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Isak Bonga crta akcije u Partizanu Izvor: TV Arena sport