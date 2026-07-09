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Američki bek će tako, prvi put nakon dolaska iz NBA, odraditi pripreme u Evropi i jednu sezonu započeti kao član neke evroligaške ekipe.

Dvadesetšestogodišnji Džered Batler je produžio ugovor na još jednu sezonu, saopštila je Crvena zvezda.

"Američki bek Džered Batler stigao je u Crvenu zvezdu 23.oktobra 2025. godine kao bivši igrač Finiksa i Filadelfije. Tokom prve sezone u Crvenoj zvezdi, Džered Batler nametnuo se kao jedan od najboljih napadača u Evroligi, prosečno ubacujući 14 poena uz 4 asistencije i 2 skoka – i kao jedan od najvažnijih igrača crveno belih", navedeno je na sajtu crveno-belih.

1/7 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda je istakla da je sportski sektor uložio velike napore da zadrži igračaka "koji je imao i imaće izuzetno važnu ulogu u timu".

Ističu sa Malog Kalemegdana i da je Batler imao unosne finansijske ponude iz NBA i Evrolige, ali da je uprkos tome odlučio da u narednoj sezoni nosi crveno-beli dres.