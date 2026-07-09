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KK Crvena zvezda uveliko radi na sklapanju tima za sezonu 2026/2027. Posle završetka prethodne takmičarske godine, crveno-beli su se rastali sa nekoliko iskusnih igrača, dok je uprava već završila dolazak Krisa Džonsa koji bi trebalo da predstavljaju okosnicu ekipe trenera Ibona Navara.

Pored rekonstrukcije igračkog kadra, crveno-beli su promenili i strukturu kluba - legendarni Miloš Teodosić postavljen je za novog sportskog direktora i biće jedan od ljudi zaduženih za kreiranje ekipe za naredni period.

1/7 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Klub su ovog leta napustili Donatas Motiejunas, Kodi Miler-Mekintajer, Ajzea Kenan, dok je Džoel Bolomboj i dalje pod znakom pitanja, s obzirom na to da mu ističe ugovor i da se sve više govori o mogućem odlasku.

Najveća promena dogodila se na klupi, gde je Ibon Navaro preuzeo ekipu nakon odlaska Saše Obradovića.

Španski stručnjak, koji je prethodnih sezona beležio odlične rezultate u evropskoj košarci, dobio je zadatak da napravi konkurentan tim za izazove u Evroligi i ABA ligi.

Jedan od najvažnijih poteza uprave bilo je zadržavanje Džereda Batlera, koji je produžio saradnju sa Crvenom zvezdom i potpisao novi ugovor do 2028. godine.

Roster Crvene zvezde 2026 2027 Foto: Printscreen/Basketnews

Za sada, pod ugovorom sa Crvenom zvezdom nalaze se:

Džered Batler – ugovor do 2028.

Stefan Miljenović – ugovor do 2028.

Kris Džons – ugovor do 2028.

Nemanja Nedović – ugovor do 2028 (informacija sa portala "Bakset News". Pročitaje više o njegovoj budućnosti)

Ognjen Radošić

Jovan Bikić – ugovor do 2030.

Tajson Karter – ugovor do 2027.

Nikola Đurišić

Ognjen Dobrić – ugovor do 2027.

Nikola Kalinić – ugovor do 2027.

Džordan Nvora – ugovor do 2026+1.

Dejan Davidovac – ugovor do 2028.

Semi Odželeje – ugovor do 2027.

Čima Moneke – ugovor do 2026+1.

Ebuka Izundu – ugovor do 2028.

Uroš Plavšić – ugovor do 2027 (pozajmljen turskom klubu Bordo)

Prema pisanju italijanskih medija, crveno-beli su ozbiljno zainteresovani za Alesandra Pajolu, reprezentativnog plejmejkera Italije i člana Virtusa iz Bolonje. Pajola se već neko vreme dovodi u vezu sa klubom sa Malog Kalemegdana, a ostaje da se vidi da li će Zvezda uspeti da realizuje jedan od najvećih transfera ovog leta.

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