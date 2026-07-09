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Hapoel je prošle godine debitovao u Evroligi i odmah najavio visoke ciljeve i napad na šampionski pehar.

1/4 Vidi galeriju Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, prvi meč plej-of serije Evrolige Foto: Gustavo Valientev / Xinhua News / Profimedia

Prošle sezone su kupili Vasilija Micića, Ilajdžu Brajanta i Dena Oturua, a sada su odmah uspešno završili zadatak i doveli igrača iz NBA lige.

Radi se o američkom beku Amiru Kofiju.

Bivši student Minesote je u NBA od 2019. godine kada su ga draftovali Los Anđeles Klipersi, a igrao je još i za Milvoki Bakse i Finiks Sanse.

Najbolja sezona u najjačoj ligi sveta mu je 2024/25 kada je imao oko 25 minuta po utakmici i oko 10 postignutih poena.

Tokom karijere u najjačoj ligi sveta odigrao je 369 utakmica u regularnom delu sezone i prosečno beležio 6,2 poena, 1,8 skokova i 1,1 asistenciju po meču, uz 52,8 odsto šuta za dva poena i 38,2 odsto za tri.