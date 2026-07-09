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Ševon Šilds više nije član Milanske Olimpije.

Dansko-američki košarkaš je odmah po rastanku sa italijanskim klubom postao novi član Fenerbahčea!

Olimpija Milano - Bajern Foto: EPA-EFE/Roberto Bregani

Šilds je prošle sezone u Evroligi odigrao 35 utakmica, uz prosečan učinak od 12,7 poena, 3,2 skoka, 2,7 asistencija i 12,8 indeks korisnosti po meču.

Fenerbahče njegovim dolaskom dobija provereno evroligaško ime, igrača koji može da kreira za sebe, napadne iz izolacije, pogodi spolja i donese iskustvo u najvažnijim utakmicama.

Šilds je godinama važio za jednog od najpouzdanijih igrača Milana, a sada će karijeru nastaviti u timu koji ovog leta pravi ozbiljnu rekonstrukciju i sprema novi napad na vrh Evrolige.

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Zakucavanje Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Fenerbahče Izvor: TV Arena sport/Screenshot